Введение нового тарифа позволит на 2% снизить среднюю стоимость билетов.

"Аэрофлот" предложил менять условия перевозки без согласия пассажира. Данные тариф будет предполагать "негарантированные авиабилеты". Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо авиакомпании президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

Новый тариф предполагает, что перевозчик может менять дату, рейс, маршрут перелета, класс обслуживания в самовольном порядке - без учета мнения пассажира. В материале сказано, что для пассажиров в некоторых случаях будет предусмотрена компенсация в 30 тысяч рублей — однако не во всех ситуациях.

"Аэрофлот" отмечает, что введение нового тарифа позволит на 2% снизить среднюю стоимость билетов.

Ранее мы писали, что "Аэрофлот" возобновляет регулярные полеты в Хельсинки.

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