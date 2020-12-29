С 28 января компания начнет выполнять рейсы до столицы Финляндии.

"Аэрофлот" возобновляет регулярные полеты в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба российского авиаперевозчика на официальном сайте компании. Известно, что полеты до Хельсинки доступны для клиентов с 28 января. Рейсы осуществляются из Москвы и Петербурга. Они будут выполняться дважды в неделю (по четвергам и субботам).

Приобрести билеты до столицы Финляндии можно на сайте авиакомпании, в отделах собственных продаж и у официальных агентов. В компании уточнили, что частота перелетов может меняться из-за постепенного восстановления международного сообщения.

Напомним, что российский оперативный штаб принял постановление о возобновлении авиасообщения с Хельсинки, Нью-Дели, Ханоем и Дохой с 27 января. Практически все вылеты будут производиться из столицы.

Генконсульство Финляндии в Петербурге прекратит принимать заявления на пребывание в стране.

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