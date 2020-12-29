Генконсульство Финляндии в Петербурге прекратит принимать заявления на пребывание в стране

Всем желающим попасть в Финляндию напомнили о том, что границы закрыты.

С 1 февраля заявления на оформление разрешения на пребывание в Финляндии будут приниматься не в Генеральном консульстве Финляндии, а в визовом центре Финляндии. Информация об этом появилась на страничке консульства в "ВКонтакте" 18-го января.

Петербуржцев предупредили, что заявления на получение визы по-прежнему принимаются лишь у некоторых категорий граждан. Граница России с Финляндией остается закрытой как минимум до 9-го февраля 2021-го года.



При этом страны возобновляют авиасообщение. Рейсы Москва-Хельсинки и Петербург-Хельсинки будут осуществляться по два раза в неделю. Также на самолете можно будет попасть в Индию, Катар, Вьетнам.

Фото: Piter.TV