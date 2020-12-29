Запрет касается жителей большинства стран мира, включая Россию.

Финляндия продлевает запрет на въезд граждан до 9 февраля. Об этом сегодня сообщили в МВД Суоми. В заявлении ведомства уточняется, что ослабление "коронавирусных" ограничений пока не оправдано. Запрет на въезд касается жителей большинства стран мира, включая Россию – стран, в которых уровни заражения коронавирусом больше, чем в Финляндии.

В страну разрешено въезжать гражданам некоторых стран Евросоюза и другим – например, Австралии, Руанды, Сингапура, Таиланда и Новой Зеландии.

Запрет на поездки между Россией и Финляндией местное МВД ввело середине марта 2020 года.

В Светогорске продолжается строительство велодорожки. Работы ведутся в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия".

Фото: Piter.tv