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Вчера, 10:42
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Veskathy
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Работы по строительству велодорожки в Светогорске закончат к июлю 2021 года

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Данный веломаршрут станет ключевым в сети региональных велосипедных маршрутов.

В Светогорске продолжается строительство велодорожки. Работы ведутся в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия".

Главная цель проекта – разработать и адаптировать новые подходы к развитию велосипедного транспорта и веломаршрутов между двумя государствами.  Данный веломаршрут станет ключевым в сети региональных велосипедных маршрутов.

Проект предполагает не только строительство велодорожки, но и строительство пешеходной дорожки, установку освещения, парковок для велосипедов.  В рамках проекта будут отремонтированы два моста через реку Унтерниска и ручей Грязный. 

Андрей Ренжин, и.о. главы администрации Светогорского городского поселения.

По словам Андрея Ренжина, подрядчик выполняет работы по графику и уложится в срок – до 1 июля 2021 года.
Отметим, что подрядчиком выступает организация ООО "Террикон".

Теги: велодорожка, выборг, светогорск
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Картина дня,

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