Работы по строительству велодорожки в Светогорске закончат к июлю 2021 года

Данный веломаршрут станет ключевым в сети региональных велосипедных маршрутов.

В Светогорске продолжается строительство велодорожки. Работы ведутся в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия".

Главная цель проекта – разработать и адаптировать новые подходы к развитию велосипедного транспорта и веломаршрутов между двумя государствами. Данный веломаршрут станет ключевым в сети региональных велосипедных маршрутов.

Проект предполагает не только строительство велодорожки, но и строительство пешеходной дорожки, установку освещения, парковок для велосипедов. В рамках проекта будут отремонтированы два моста через реку Унтерниска и ручей Грязный. Андрей Ренжин, и.о. главы администрации Светогорского городского поселения.

По словам Андрея Ренжина, подрядчик выполняет работы по графику и уложится в срок – до 1 июля 2021 года.

Отметим, что подрядчиком выступает организация ООО "Террикон".