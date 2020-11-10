Работы по строительству велодорожки в Светогорске закончат к июлю 2021 года

В Светогорске продолжается строительство велодорожки. Работы ведутся в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия".
Главная цель проекта – разработать и адаптировать новые подходы к развитию велосипедного транспорта и веломаршрутов между двумя государствами. Данный веломаршрут станет ключевым в сети региональных велосипедных маршрутов.
Проект предполагает не только строительство велодорожки, но и строительство пешеходной дорожки, установку освещения, парковок для велосипедов. В рамках проекта будут отремонтированы два моста через реку Унтерниска и ручей Грязный.
Андрей Ренжин, и.о. главы администрации Светогорского городского поселения.
По словам Андрея Ренжина, подрядчик выполняет работы по графику и уложится в срок – до 1 июля 2021 года.
Отметим, что подрядчиком выступает организация ООО "Террикон".
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