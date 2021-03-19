Дело направлено на рассмотрение по существу в суд.

Группу юристов "Аэрофлота" и адвокатов судят по делу о хищении четверти миллиарда. Об этом на официальном YouTube-канале сообщили представители Следственного комитета России. В ведомстве уточнили, что завершено расследование по уголовному делу о хищении денежных средство ПАО, которое ранее было возбуждено по материалам ФСБ.

Заместитель гендиректора по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров, экс-директор юридического департамента Татьяна Давыдова, адвокаты КАМО "Ваш адвокатский партнёр" Александр Сливко и Дина Кибец обвиняются в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ. пресс-служба СК РФ

Следствие полагает, что в период 2015-2016 годов организованная преступная группа заключила с адвокатами пять соглашений на оказание юридических услуг. Однако фактические выполнение услуг осуществлялось сотрудниками ПАО "Аэрофлот". В СК РФ отметили, что таким образом подозреваемые обеспечили необоснованное перечисление средств на счета коллегии адвокатов ( размере не менее 250 млн рублей). А Сливко и Кибец могли предоставить руководству содержащие заведомо недостоверные сведения об объёме выполненных работ.

В настоящее время суд наложил арест на недвижимое имущество, деньги и автомобили фигурантов дела. Подозреваемые не признали вину в преступлении. Дело направлено в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.

"Аэрофлот" предложил ввести платную регистрацию в российских аэропортах.

Фото и видео: Следственный комитет России