Неисправный самолет из Шереметьево благополучно приземлился в Краснодаре

Посадка прошла успешно, никто из пассажиров не пострадал

Самолет из Москвы, совершающий аварийную посадку в Краснодаре, успешно приземлился, сообщил "РИА Новости" представитель экстренных служб. Пассажирам выделят дополнительный рейс из Краснодара.

Ранее аэропорт Краснодара получил аварийный сигнал от самолета, который следовал из Шереметьева. Причиной тревоги было рассогласование механизации.

Аэрофлот выполнит дополнительный рейс СУ 1780 для выполнения рейса СУ 1275 и вывоза пассажиров. Пассажиры рейса 1105 будут вывезены рейсом СУ 1274 ШРМ-КПА / СУ 1105 КПА-ШРМ. пресс-служба аэропорта

В пресс-службе "РИА Новости" уточнили, что самолет за пасажирами прилетит в Краснодар пустой.

Ранее самый богатый человек Чехии погиб в авиакатастрофе.

Видео: Instagram/almazmari