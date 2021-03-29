Самый богатый человек Чехии погиб в авиакатастрофе.

Состояние Петра Келлнера оценивалось в $15,5 млрд.

Владелец международной финансово-инвестиционной группы PPF Петр Келлнер погиб в результате крушения вертолета неподалеку от города Бьютт в штате Аляска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря PPF Йитку Ткадлецову.

Инцидент произошел в районе ледника Кник на Аляске. Среди погибших, помимо миллиардера, был еще один гражданин Чехии. Всего при крушении погибло пять человек. Причины падения вертолета пока не установлены.

По словам пресс-секретаря PPF, похороны Келлнера пройдут в узком семейном кругу.

Петр Келлнер владел более 98% компании PPF. По данным Forbes, его состояние оценивалось в $15,5 млрд.

Ранее легкий самолет потерпел крушение в Мексике.

Видео: Alaska"s News Source