Легкий самолет потерпел крушение в Мексике

В результате крушения погибли шесть человек.

Легкомоторный самолет разбился в субботу на севере Мексики, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт газеты Milenio. На борту погибли шесть человек, включая пилота.

В больницу были доставлены три пассажира с травмами. Двое из них позже скончались. Самолет сгорел полностью после удара о землю.

Согласно предварительным данным, причиной крушения являются линии электропередачи, которые самолет задел во время рейса. Власти приступили к расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

Ранее неизвестный захватил лайнер без пассажиров в столице Мавритании.

Видео: Youtube/Larsavision Tv, Compumania