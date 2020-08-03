СМИ: преступник является американским гражданином.

Неизвестный захватил лайнер без пассажиров в столице Мавритании. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Al Arabiya. По данным источника, преступление совершено на территории международного аэропорта Нуакшота. Мужчина угрожал взорвать самолет. Сейчас к месту произошедшего подтягиваются силы национальной безопасности.

Al Arabiya уточнили, что на данный момент требования злоумышленника неизвестны, а его личность не установлена. Мужчина разговаривал с местными силовыми структурами на английском языке. В Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти" заявили, что преступника поймали и обезвредили. Предположительно, захватчик является гражданином США.

Захвативший заложников в Северодвинске мужчина сдался.

Фото: Pixabay.com, Telegram/Раньше всех. Ну почти