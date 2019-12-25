Летный инструктор не смог найти недостатки у китайского самолета.

Китайский летчик рассказал о преимуществах истребителя J-16 над Су-30. Об этом инструктор командования Военно-воздушных сил Пекина Ван Сунси сообщил местным журналистам. Специалист подчеркнул, что многоцелевой истребитель производства КНР имеет ряд преимуществ перед иностранными аналогами. Ранее J-16 проводил полеты только около Тайваньского пролива. Он обеспечивал безопасность западных территорий страны. Самолет считается одним из основных элементов для противовоздушной национальной обороны.

Ван Сунси уточнил, что J-16 по техническим характеристикам обходит все самолеты, которыми управлял летчик. Он добавил, что не нашел в истребителе недостатков. Борт способен атаковать противника при любой погоде несколькими способами. В сравнении с российским самолетом Су-30, китайский выгодно отличается внутренним наполнением, хотя внешне воздушные суда похожи друг на друга.

В числе преимуществ J-16 Ван Сунси назвал то, что самолет имеет два двигателя и два пилота. Он также обладает большей скрытностью и маневренностью.

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