КНР приостановил прием грузов трех российских предприятий из-за COVID-19

На упаковках продукции иностранцы нашли коронавирус.

Китай приостановил на неделю прием грузов трех российских предприятий из-за COVID-19. Об этом сообщили коллегам представители таможенного управления Пекина. Чиновники уточнили, что на упаковках продуктов водного промысла специалисты выявили следы COVID-19.

Таможенные органы по всей стране приостанавливают на одну неделю прием импортных таможенных деклараций от трех российских производителей продуктов водного промысла, включая "Камчатморепродукт", ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" и ОАО "Южморрыбфлот. пресс-служба таможенного управления КНР

Эксперты напомнили, что профилактические меры принимаются в связи с выявлением положительных проб на нуклеиновую кислоту. Инфекция зафиксирована на нескольких партиях замороженной кеты и минтая, прибывшие на территорию страны из России.

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