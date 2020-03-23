Лавров посетил в Китай в маске с надписью FCKNG QRNTN

Министр иностранных дел России Сергей Лавров появился в Китае в маске с шутливой надписью FCKNG QRNTN. Видео с министром в соответствующей маске появилось в TikTok российского МИДа.
Известно, что видео сняли при посещении главой МИД округа Гуйлинь во время визита в Китай. Стоит отметить, что не все пользователи оценили юмор политика.
По некоторым данным, чёрную маску с белой шутливой надписью министру подарили журналисты.
Ранее мы сообщали о том, что Мурашко заявил, что эпидемия коронавируса в России немного отступила.
Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia
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