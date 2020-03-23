Лавров посетил в Китай в маске с надписью FCKNG QRNTN

Видео с министром в маске появилось в TikTok российского МИДа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров появился в Китае в маске с шутливой надписью FCKNG QRNTN. Видео с министром в соответствующей маске появилось в TikTok российского МИДа.

Известно, что видео сняли при посещении главой МИД округа Гуйлинь во время визита в Китай. Стоит отметить, что не все пользователи оценили юмор политика.

По некоторым данным, чёрную маску с белой шутливой надписью министру подарили журналисты.

Ранее мы сообщали о том, что Мурашко заявил, что эпидемия коронавируса в России немного отступила.

Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia