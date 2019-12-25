В списке городов-лидеров оказались Москва, Петербург и Сочи.

Россияне назвали наиболее привлекательные для переезда города. Об этом рассказали представители портала "Работа.ру". При помощи опроса клиентов они узнали, что чаще всего граждане РФ планируют переезжать в Москву, Петербург и Сочи. Однако большинство населения вообще не готовы менять место своего расположения.

Более 50 процентов заявили, что сейчас не готовы к переезду в другой населенный пункт. Отправиться на постоянное место жительства в столицу хотя 22 процента опрошенных, в Петербург - 14 процентов, а в Сочи - еще 10 процентов.В Краснодар готовы перебраться 8 процентов респондентов, по 3 процента - в Калининград, Казань или Екатеринбург.

Основными причинам для переезда россияне назвали профессиональный рост и высокая оплата труда. Так ответили 38 процентов опрошенных.

В исследовании общественного мнения приняли участие более девяти тысяч человек.

Средняя зарплата в Петербурге в 2020 году составила 68 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv