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Средняя зарплата в Петербурге в 2020 году составила 68 тысяч рублей
Сегодня, 16:18
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nastya960

Средняя зарплата в Петербурге в 2020 году составила 68 тысяч рублей

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Реальные же доходы жителей Петербурге остались на уровне 2019 года.

Средняя номинальная заработная плата в Петербурге в 2020 году составила 68 383 рубля, увеличившись на 4% по сравнению с 2019 годом. Такие данные представил председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Реальные же доходы жителей Петербурге остались на уровне 2019 года. В 2020 году выросла и безработица, к декабрю она составила 3,2% против 0,5% в декабре 2019 года. К концу прошлого года было 37 800 вакансий и 98 000 безработных.

Число самозанятых петербуржцев достигло 100 000 человек.

Стали известны необычные вакансии марта в Петербурге. В Петербурге свободны вакансии грумера, особенно любящего кошек, актера дубляжа, готового преподавать, скульптора для парка аттракционов, нутрициолога, архитектора информационных систем.

Фото: pixabay

Теги: заработная плата, зарплата
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все

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swfrooo123
Сегодня 16:28

Да что вы...откуда такие цифры?

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Аноним
Сегодня 16:28

Откуда такие цифры??? 

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Аноним
Сегодня 16:52

И кто столько получает?

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