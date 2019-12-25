Стали известны необычные вакансии марта в Петербурге

Работодатели города ищут пивовара, чайного сомелье, фуд-флориста.

Стали известны самые необычные вакансии минувшего марта в Петербурге. Подборку собрали аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад.

В городе пока еще свободна вакансия чайного сомелье или чайного мастера. Работодателю необходим специалист по приготовлению и выносу чая, консультации гостей по этому напитку, по получению и хранению продукции, зарплата за такую работу – до 50 тысяч рублей. Также в Петербурге ищут фуд-флориста, умеющего составлять букеты из фруктов, ягод и цветов, а также изготавливать ягоды и фрукты в шоколаде. За это работодатель готов платить до 40 тысяч рублей.

Необычной можно назвать вакансию сельскохозяйственного работника в Англии, которому готовы выплачивать до 120 тысяч рублей на руки. Специалисту предстоит собирать и упаковывать овощи, фрукты и ягоды, ухаживать за плодовыми деревьями. Ищут в Северной столице и генетика, которому потребуется работать с нанороботами в дальнейшем, а также пивовара и постижера, занимающегося капсуляцией волос для наращивания.

Еще в Петербурге свободны вакансии грумера, особенно любящего кошек, актера дубляжа, готового преподавать, скульптора для парка аттракционов, нутрициолога, архитектора информационных систем.

Ранее мы писали, что петербурженка победила в британском конкурсе со съедобным "Хищником".

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