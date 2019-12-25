Россия потребовала от США объяснить присутствие американских военных в Сирии

Россия считает присутствие военных незаконным, так как они находятся на территории без разрешения Совбеза ООН.

Россия потребовала от США объяснить присутствие их вооруженных сил в Сирии. Так РФ ответила на претензии Вашингтона, касающиеся передвижения российских войск около границы с Украиной. Об этом сообщает издание "Военное обозрение".

Москва заявила, что российские войска могут передвигаться по территории страны, где им это необходимо, в то время как военные США находятся в САР без разрешения Совета безопасности ООН и властей Сирии.

Согласно совместному заявлению представителей штабов России и Сирийской Арабской Республики, США провоцирует активность боевиков на Ближнем Востоке.

При попустительстве американской стороны боевиками организован канал доставки на территорию лагеря оружия, боеприпасов и средств связи. В "Эль-Холе" действуют созданные джихадистами суды. из заявления представителей штабов России и САР

Согласно этому совместному заявлению, страны требуют объяснения присутствия военных США в Сирийской Арабской Республике, а также признать незаконность своих действий на этой территории.

Ранее беспилотник армии США впервые выпустил ведомого дрона.

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