Россия потребовала от США объяснить присутствие американских военных в Сирии

Россия потребовала от США объяснить присутствие их вооруженных сил в Сирии. Так РФ ответила на претензии Вашингтона, касающиеся передвижения российских войск около границы с Украиной. Об этом сообщает издание "Военное обозрение".
Москва заявила, что российские войска могут передвигаться по территории страны, где им это необходимо, в то время как военные США находятся в САР без разрешения Совета безопасности ООН и властей Сирии.
Согласно совместному заявлению представителей штабов России и Сирийской Арабской Республики, США провоцирует активность боевиков на Ближнем Востоке.
При попустительстве американской стороны боевиками организован канал доставки на территорию лагеря оружия, боеприпасов и средств связи. В "Эль-Холе" действуют созданные джихадистами суды.
из заявления представителей штабов России и САР
Согласно этому совместному заявлению, страны требуют объяснения присутствия военных США в Сирийской Арабской Республике, а также признать незаконность своих действий на этой территории.
Ранее беспилотник армии США впервые выпустил ведомого дрона.
Фото: pixabay.com
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