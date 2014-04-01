Госдеп США обвиняет российских хакеров в краже тысяч писем сотрудников ведомства

Масштабный взлом произошел в 2020 году.

Российские хакеры получили доступ к электронной почте сотрудников Государственного департамента США в 2020 году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету Politico.

По информации газеты, это второй взлом почтового сервера Госдепа за 10 лет. Хакерам удалось получить доступ к переписке сотрудников Госдепа по делам Европы и Евразии, а также по деятельности Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

По данным Politico, атака была осуществлена "при поддержке Кремля".

По соображениям безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов кибербезопасности в настоящее время. сообщил представитель Госдепартамента США для Politico

Также он отметил, что пока неизвестно, был ли получен доступ к секретным сведениям.

Ранее Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США.

Фото: pixabay.com