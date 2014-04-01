Госдеп США обвиняет российских хакеров в краже тысяч писем сотрудников ведомства

Российские хакеры получили доступ к электронной почте сотрудников Государственного департамента США в 2020 году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету Politico.
По информации газеты, это второй взлом почтового сервера Госдепа за 10 лет. Хакерам удалось получить доступ к переписке сотрудников Госдепа по делам Европы и Евразии, а также по деятельности Восточной Азии и Тихоокеанского региона.
По данным Politico, атака была осуществлена "при поддержке Кремля".
По соображениям безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов кибербезопасности в настоящее время.
сообщил представитель Госдепартамента США для Politico
Также он отметил, что пока неизвестно, был ли получен доступ к секретным сведениям.
Ранее Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США.
Фото: pixabay.com
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