В Италии задержаны двое по подозрению в шпионаже в пользу России

Следствие заявило о причастности к делу сотрудника посольства РФ и итальянского офицера.

Два человека задержаны в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России. Они были задержаны при передаче документов в обмен на деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

По информации издания, подозреваемыми являются капитан итальянского флота и россиянин. Второй, по предварительным данным, является сотрудником посольства России. Задержание произвели, когда итальянский военнослужащий передавал россиянину документы в обмен на деньги. Предполагается, что в бумагах указывались некие конфиденциальные данные.

По версии следствия, итальянец мог пойти на шпионаж в пользу России из-за финансовых трудностей.

В Министерстве иностранных дел РФ пока не дали комментариев по поводу этого задержания.

Ранее крымскую пенсионерку осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины.

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