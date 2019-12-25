Россиян предупредили об опасности использования WhatsApp

Поясняется, что WhatsApp и Facebook являются американскими компаниями и подчиняются законам США.

Обновленное пользовательское соглашение мессенджера WhatsApp создает риск слежки за пользователями со стороны спецслужб США. Об этом россиян предупредили в Научно-техническом центре (НТЦ) ФГУП "Главный радиочастотный центр".

Поясняется, что WhatsApp и Facebook являются американскими компаниями и подчиняются законам США. Поэтому мессенджеры смогут предоставлять информацию спецслужбам без необходимых на то обоснований. То есть тотальный шпионаж может осуществляться за миллионами пользователей по всему миру.

В WhatsApp 15 марта стали снова появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Если до 15 мая не принять эти правила, аккаунт перестанет функционировать.

Ранее сотрудников "Ростеха" обязали отказаться от использования WhatsApp на работе.

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