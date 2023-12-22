Стартовал ремонт квартир, поврежденных при атаке БПЛА на Пискаревском проспекте

По данным администрации Красногвардейского района города, всего от удара пострадало 170 квартир, 25 из них требуется ремонт.

В доме 161 по Пискаревскому проспекту в Петербурге начался ремонт квартир, которые были повреждены в ходе атаки беспилотника 2 марта. Об этом 22 апреля пишет "Фонтанка".

По данным администрации Красногвардейского района города, всего от удара пострадало 170 квартир, 25 из них требуется ремонт. В 22 квартирах работы продлятся до 1 мая, еще в трех – до 15 июля. Известно, что в них сейчас никто не живет, поскольку там нет необходимых для жизни условий.

Кроме того, отмечается, что ремонт фасадов дома продолжается. На данный момент идет сварка опор для удержания разрушенного участка, которая завершится до 1 июня.

Дрон прилетел в жилой дом на Пискаревском проспекте утром 2 марта. В результате атаки пострадали восемь горожан.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга