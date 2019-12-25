Диетолог дала рекомендации людям, которые начинают худеть

Врач отметила, что похудение не должно быть сложным и мучительным процессом.

Диетолог Рейчел Пол (Rachel Paul) дала простые советы людям, которые собираются похудеть. Об этом сообщило издание NDTV.

Врач отметила, что похудение не должно быть сложным и мучительным процессом. Для похудения, по ее словам, нужно выстроить систему питания, а не морить себя голодом.

В идеале, нужно заранее продумать свой рацион на неделю вперед. Начинающим диетолог советует составить меню на следующий день: закупить продукты и либо заранее приготовить, либо сделать заготовки для быстрого приготовления.

На завтрак и перекусы нужно есть богатую белками пищу. Это авокадо, яйца лосось. На обед и ужин нужно есть как можно больше овощей, которые богаты клетчаткой и витаминами.

Источниками полезных углеводов являются чечевица, бобовые, фрукты, овощи, коричневый рис, киноа, пшеница и овес. При этом порции этих продуктов должны быть небольшими.

В начале диеты врач рекомендует создавать небольшой дефицит калорий, чтобы привыкнуть к ограничениям в питании и не сорваться в первую же неделю. Во времена, когда хочется есть сильнее всего, можно перекусить творогом, греческим йогуртом или орехами.

Психологическая составляющая также играет большую роль в похудении: если человек утешает себя едой, ему нужно постепенно избавляться от этой привычки. Вместо еды можно поплавать, прогуляться или заняться любимым делом.

Диетолог отметила, что также стоит периодически разминаться в течение дня и регулярно заниматься спортом. Также не последнюю роль в похудении играют здоровый сон, отказ от сигарет и алкоголя.

Ранее диетолог назвала группу людей, которым не стоит есть супы-пюре.

Фото: pixabay