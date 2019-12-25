Диетолог назвала группу людей, которым не стоит есть супы-пюре

Супы-пюре хороши для тех, кто имеет проблемы с ЖКТ или имеет на данный момент какие-то заболевания или обострения.

Какую опасность могут таить в себе супы-пюре, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам гастроэнтеролога, суп-пюре может быть альтернативой классическому обеду, но только если в нем белковая составляющая будет в два раза больше овощной. Также неплохо добавить к этому картофель и кусочек зернового хлеба.

Супы-пюре хороши для тех, кто имеет проблемы с ЖКТ или имеет на данный момент какие-то заболевания или обострения.

При этом нужно учесть, что для людей с сахарным диабетом супы-пюре ‒ под условным запретом, отметила медик.

Слишком переработанная пища – это чуть больший гликемический индекс, то есть она будет вызывать быстрее подъем глюкозы. Нурия Дианова, врач-диетолог, гастроэнтеролог

Для людей с диабетом, наоборот, предпочтительнее менее переработанная пища. Иногда пюре есть можно, но делать это нужно как можно реже.

Ранее другой врач-эндокринолог раскрыла пользу горячих супов.

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