Врач-эндокринолог раскрыла пользу горячих супов

При этом эндокринолог отметила, что не стоит увлекаться супами-пюре.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала о пользе каждодневного употребления супа.

По словам медика, горячий суп помогает вырабатывать холецистокинин – гормон насыщения. То есть человек способен насыться меньшим количеством еды и не переедать.

При этом эндокринолог отметила, что не стоит увлекаться супами-пюре, потому что важно давать нагрузку зубам. К тому же, супы-пюре быстрее усваиваются. Также в супы медик советовала добавлять больше зелени.

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