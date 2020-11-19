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Врач-эндокринолог раскрыла пользу горячих супов
Сегодня, 10:50
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nastya960

Врач-эндокринолог раскрыла пользу горячих супов

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При этом эндокринолог отметила, что не стоит увлекаться супами-пюре.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала о пользе каждодневного употребления супа.

По словам медика, горячий суп помогает вырабатывать холецистокинин – гормон насыщения. То есть человек способен насыться меньшим количеством еды и не переедать.

При этом эндокринолог отметила, что не стоит увлекаться супами-пюре, потому что важно давать нагрузку зубам. К тому же, супы-пюре быстрее усваиваются. Также в супы медик советовала добавлять больше зелени.

Ранее гастроэнтеролог опроверг популярные мифы о несовместимости продуктов.

Фото: pixabay

Теги: зухра павлова, суп
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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