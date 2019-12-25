Гастроэнтеролог опроверг популярные мифы о несовместимости продуктов

Есть огурцы и потом пить молоко на самом деле можно.

Бытует мнение, что некоторые продукты несовместимы между собой и могут спровоцировать расстройства кишечника, например, молоко в сочетании с солеными огурцами. Подобные мифы в разговоре с изданием "Аргументы и факты" развеял кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и терапевт Константин Спахов.

Специалист заверил, что сочетание огурцов с молоком не является опасным. На западе вовсе готовят суп из селедки на молоке (блюдо называется "русским"). Рвотный рефлекс и боли в животе могут вызвать навязчивые мысли о несовместимости продуктов. Причина негативной реакции организма кроется только в голове, считает гастроэнтеролог.

Также преувеличена опасность для ЖКТ от употребления мяса с картофелем или макаронами. Но это не так, хоть блюдо и является высококалорийным.

Еще бытует мнение, что кислота из помидоров не дает усваиваться полезным веществам из спагетти и картофеля. Медик также назвал это мифом.

Еще одно заблуждение заключается в том, что частое употребление пива не сделает человека алкоголиком, т.к. его якобы много не выпьешь. Терапевт отметил, что пиво можно выпить и больше двух литров и ни к чему хорошему это не приведет.

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