Названы полезные и вредные свойства чайного гриба

Напиток готовят из чая, сахара, бактерий и дрожжей.

Ферментированный чай, известный как комбуча (чайный гриб), вновь приобретает популярность. Специалисты выяснили, какое влияние напиток оказывает на организм. Об этом сообщило издание "МедикФорум".

Напиток готовят из чая, сахара, бактерий и дрожжей. В подслащенный черный или зеленый чай добавляют слизистую массу из живых бактерий и дрожжей. Потом все это оставляют бродить на несколько дней или даже недель. Комбуча содержит витамины группы В, пробиотики и антиоксиданты. Также чайный гриб помогает контролировать вес, сахар в крови и оказывает благоприятное воздействие на кишечник.

При этом продукт положительно влияет на организм только при правильном приготовлении. Также из-за высокой кислотности чайный гриб может повредить зубную эмаль.

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