На Косыгина мать опрокинула горячий суп на годовалого сына

Он получил ожог 14% тела.

На проспекте Косыгина мать случайно опрокинула горячий суп на маленького сына. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 19 сентября в больницу из квартиры на проспекте Косыгина доставили годовалого мальчика с термическим ожогом 14% лица, шеи, спины, плеча, предплечья, бедра и голени.

Дома мама случайно опрокинула горячий суп на малыша. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Ленобласти годовалый малыш во время купания дернул за кран и получил ожог.

Фото: pxhere