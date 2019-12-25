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На Косыгина мать опрокинула горячий суп на годовалого сына
Сегодня, 10:18
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На Косыгина мать опрокинула горячий суп на годовалого сына

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Он получил ожог 14% тела.

На проспекте Косыгина мать случайно опрокинула горячий суп на маленького сына. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 19 сентября в больницу из квартиры на проспекте Косыгина доставили годовалого мальчика с термическим ожогом 14% лица, шеи, спины, плеча, предплечья, бедра и голени.

Дома мама случайно опрокинула горячий суп на малыша. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Ленобласти годовалый малыш во время купания дернул за кран и получил ожог.

Фото: pxhere

Теги: дети, суп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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