В Ленобласти годовалый малыш во время купания дернул за кран и получил ожог

Он находится в тяжёлом состоянии.

В Ленинградской области малыш получил 15% ожог тела во время купания. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 4 сентября из дома в деревне Юкки с термическим ожогом кипятком ягодиц, стоп и промежности 15% в тяжелом состоянии госпитализирован годовалый мальчик.

Было установлено, что во время купания, по недосмотру матери ребёнок дернул за кран с горячей водой в ванной.

Семья полная, на учете в ПДН не состоит. В семье еще четверо детей.

Ещё один маленький мальчик облился кипятком из кружки в квартире дома по проспекту Наставников.

Фото: pxhere