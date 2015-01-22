В Ленобласти годовалый малыш во время купания дернул за кран и получил ожог

В Ленинградской области малыш получил 15% ожог тела во время купания. Об этом стало известно Piter.tv.
Днём 4 сентября из дома в деревне Юкки с термическим ожогом кипятком ягодиц, стоп и промежности 15% в тяжелом состоянии госпитализирован годовалый мальчик.
Было установлено, что во время купания, по недосмотру матери ребёнок дернул за кран с горячей водой в ванной.
Семья полная, на учете в ПДН не состоит. В семье еще четверо детей.
Ещё один маленький мальчик облился кипятком из кружки в квартире дома по проспекту Наставников.
Фото: pxhere
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