Врач Зухра Павлова рассказала, чем лучше всего заправлять салаты

Специалист рекомендует использовать лимонный сок.

Врач Зухра Павлова рассказала, какие заправки стоит использовать при приготовлении салатов. Список опубликовали в "Петербургском Дневнике".

На первом месте в топе медика находится лимонный сок. Он снижает риски возникновения атеросклероза, диабета и даже болезни Альцгеймера.

На втором месте в списке врача – оливковое масло, которое содержит полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Этот продукт важен для поддержания здоровья сердца и сосудов. Кроме того, некоторые кислоты имеют противовоспалительное свойство.

Третье строчку занял бальзамический уксус. Он уменьшает количество конечных продуктов гликирования. Но у этого продукта есть и недостатки. Так, он сокращает количество полезных веществ в организме.

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Фото: Piter.tv