В Роспотребнадзоре рассказали, как по внешности человека понять, что он болен корью

Важно обращать внимание на высыпания на коже.

В Роспотребнадзор назвали признаки кори. Специалисты рассказали, что на третий день болезни у зараженных становится одутловатым лицо, однако сыпи еще нет.

Пациенты жалуются на сухой тяжелый кашель, заложенность носа, высокую температуру, слабость, плохой аппетит.

На третий-пятый день у больных можно заметить сыпь, сам период высыпания продолжается еще три-четыре дня. На пятый день высыпания темнеют, приобретая буровато-коричневый оттенок. У заболевшего падает температура.

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Фото: Piter.tv