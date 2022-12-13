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В Роспотребнадзоре рассказали, как по внешности человека понять, что он болен корью
Сегодня, 13:16
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В Роспотребнадзоре рассказали, как по внешности человека понять, что он болен корью

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Важно обращать внимание на высыпания на коже.

В Роспотребнадзор назвали признаки кори. Специалисты рассказали, что на третий день болезни у зараженных становится одутловатым лицо, однако сыпи еще нет. 

Пациенты жалуются на сухой тяжелый кашель, заложенность носа, высокую температуру, слабость, плохой аппетит. 

На третий-пятый день у больных можно заметить сыпь, сам период высыпания продолжается еще три-четыре дня. На пятый день высыпания темнеют, приобретая буровато-коричневый оттенок. У заболевшего падает температура. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 24 апреля начинается Единая неделя иммунизации.

Фото: Piter.tv

Теги: здоровье, корь, признаки кори, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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