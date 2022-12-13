В Петербурге 24 апреля начинается Единая неделя иммунизации

Жители узнают, почему важно вовремя делать прививки и смогут задать вопросы специалистам.

В Петербурге 24 апреля стартует неделя Единая неделя иммунизации. Она завершится 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Северной столице.

Жители узнают, почему важно вовремя делать прививки и смогут задать вопросы специалистам. Уже сейчас работает орячая линия по вопросам вакцинопрофилактики. Получить информацию от медиков можно по телефонам 8(800)555-49-43 и 8(812)764-02-48.

Единая неделя иммунизации проводится для того, что горожане знали, как можно проводить профилактику инфекционных заболеваний. Прививки позволяют предотвратить от 2 до 3 млн смертей каждый год. Так, петербуржцам расскажут, почему важно вакцинироваться от коклюша, кори, столбняка и дифтерии.

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