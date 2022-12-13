В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить ОРВИ от аллергической реакции

Специалисты призвали обращать внимание на три критерия.

В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить ОРВИ от аллергии. Эксперты выделили три симптома, на которые важно обращать внимание.

Во время ОРВи человек чувствует озноб либо лихорадку. При острых респираторных вирусных инфекциях пациент лежит с температурой несколько дней. А у аллергика, как правило, температура тела не поднимается.

Второе отличие – период восстановления. Большинство людей с ОРВИ выздоравливают примерно через неделю после того, как слегли с недугом. Аллергия не проходит, пока не пропьешь курс специальных препаратов.

Третье отличие – действующие лекарства. Если чихание, слезотечение, раздражение глаз, заложенность носа, зуд носоглотки проходят после приема антигистаминных препаратов, значит это аллергия. А если он этих симптомов спасли лекарства от ОРЗ, то можно сделать вывод, что человек перенес простуду.

Ранее на Piter.tv: петербургский врач рассказал, как можно лечить бесплодие.

Фото: pexels