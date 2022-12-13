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Петербургский врач рассказал, как можно лечить бесплодие
Сегодня, 17:13
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Петербургский врач рассказал, как можно лечить бесплодие

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Эффективными методами лечения считаются ЭКО и вспомогательные репродуктивные технологии. 

В 2022 году в Петербурге бесплодие выявили у 16 тыс. женщин и у 1,9 тыс. мужчин. Врач-репродуктолог Ринат Темирбулатов рассказал "Невским Новостям", как можно вылечить это заболевание. 

По словам специалиста, бесплодие – осложнение диагноза, поэтому сначала надо выявить само заболевание и вылечить пациента. Однако ВОЗ признал бесплодие основным заболеванием. Эффективными методами лечения считаются ЭКО и вспомогательные репродуктивные технологии. 

Медик отметил, что в России ввели запрет на использование донорского материала и суррогатного материнства. Поэтому помочь женщине, у которой нет матки и яичников, пока сложно.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге построят фармацевтический завод за два млрд рублей.

Фото: Pxhere

Теги: бесплодие, демография, здоровье, медицина, репродуктивная система
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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