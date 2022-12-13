Петербургский врач рассказал, как можно лечить бесплодие

Эффективными методами лечения считаются ЭКО и вспомогательные репродуктивные технологии.

В 2022 году в Петербурге бесплодие выявили у 16 тыс. женщин и у 1,9 тыс. мужчин. Врач-репродуктолог Ринат Темирбулатов рассказал "Невским Новостям", как можно вылечить это заболевание.

По словам специалиста, бесплодие – осложнение диагноза, поэтому сначала надо выявить само заболевание и вылечить пациента. Однако ВОЗ признал бесплодие основным заболеванием. Эффективными методами лечения считаются ЭКО и вспомогательные репродуктивные технологии.

Медик отметил, что в России ввели запрет на использование донорского материала и суррогатного материнства. Поэтому помочь женщине, у которой нет матки и яичников, пока сложно.

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