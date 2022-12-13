В Петербурге построят фармацевтический завод за два млрд рублей

Компания планирует наладить массовое производство инновационного препарата для лечения атрофического гастрита.

В Петербурге откроется новое фармацевтическое производство в 2024 году. Компания "Цитомед" построит в городе на Неве свой завод. Об этом сообщили в ТАСС.

Предприятие площадью 15 тыс. "квадратов" появится рядом с существующим заводом "Цитомед". Оно расположится на площадке "Новоорловская" ОЭЗ "Санкт-Петербург". Здесь будут выпускать 15 новых препаратов. Кроме того, компания планирует наладить массовое производство инновационного препарата для лечения атрофического гастрита.

Завершение строительства объекта запланировано на осень 2024 года. МБНПК "Цитомед" вложил в проект около 2 миллиардов рублей. Компания стала единственным инвестором нового завода.

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