В Ленобласти завод IKEA планируют перезапустить летом

Завод продолжит выпускать и собирать мебель.

В Тихвине конвейер на бывшей фабрике IKEA могут перезапустить этим летом. Об этом пишет "МК в Ленобласти".

Завод продолжит выпускать и собирать мебель. Все рабочие места на предприятии сохранят. Площадка в Тихвине отошла изготовителю пиломатериалов "Лузалес" из Республики Коми, также компания приобрела фабрику в Вятке. Еще одним бывшим заводом IKEA в России теперь владеет компания "Слотекс" из Петербурга, которая специализируется на кухонных столешницах и фасадах.

Ранее врио руководителя Балтийского завода стал замдиректора ОСК Андрей Бузинов.

Фото: piter.tv

