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Врио руководителя Балтийского завода стал замдиректора ОСК Андрей Бузинов
Сегодня, 22:27
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Врио руководителя Балтийского завода стал замдиректора ОСК Андрей Бузинов

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Ранее Балтийский завод возглавлял Алексей Кадилов.

Врио руководителя Балтийскоо завода назначили первого замдиректора АО "Объединённой судостроительной корпорации" Андрея Бузинова. Об этом 18 апреля рассказали в пресс-службе ОСК.

Ранее Балтийский завод возглавлял Алексей Кадилов.

Андрей Бузинов ранее проработал директором по производству на Балтийском заводе. Он также занимал пост директора по судостроению и общей технике в АО "Атомэнергомаш". В состав ОСК вошёл в 2017 году.

Ранее в Петербурге начнут производить готовую еду под управлением роботов. Роботы будут готовить блины (1200 блинов в час), заниматься панировкой изделий, варить пасты.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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