Врио руководителя Балтийского завода стал замдиректора ОСК Андрей Бузинов

Врио руководителя Балтийскоо завода назначили первого замдиректора АО "Объединённой судостроительной корпорации" Андрея Бузинова. Об этом 18 апреля рассказали в пресс-службе ОСК.
Ранее Балтийский завод возглавлял Алексей Кадилов.
Андрей Бузинов ранее проработал директором по производству на Балтийском заводе. Он также занимал пост директора по судостроению и общей технике в АО "Атомэнергомаш". В состав ОСК вошёл в 2017 году.
Ранее в Петербурге начнут производить готовую еду под управлением роботов. Роботы будут готовить блины (1200 блинов в час), заниматься панировкой изделий, варить пасты.
Фото: Piter.tv
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