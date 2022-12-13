Врио руководителя Балтийского завода стал замдиректора ОСК Андрей Бузинов

Ранее Балтийский завод возглавлял Алексей Кадилов.

Врио руководителя Балтийскоо завода назначили первого замдиректора АО "Объединённой судостроительной корпорации" Андрея Бузинова. Об этом 18 апреля рассказали в пресс-службе ОСК.

Ранее Балтийский завод возглавлял Алексей Кадилов.

Андрей Бузинов ранее проработал директором по производству на Балтийском заводе. Он также занимал пост директора по судостроению и общей технике в АО "Атомэнергомаш". В состав ОСК вошёл в 2017 году.

Ранее в Петербурге начнут производить готовую еду под управлением роботов. Роботы будут готовить блины (1200 блинов в час), заниматься панировкой изделий, варить пасты.

Фото: Piter.tv

