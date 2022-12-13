В Петербурге начнут производить готовую еду под управлением роботов

Роботы будут готовить блины (1200 блинов в час), заниматься панировкой изделий, варить пасты.

Роботы будут готовить еду. Новые роботизированные линии по приготовлению блюд запустит "Яндекс. Лавка", сообщил РБК Санкт-Петербург.

Производство будет работать автоматически и управлять алгоритмами. В 2020 году мощность производства составляла 175 тонн или 300 тыс. порций готовой еды в месяц. К апрелю 2023 году мощности увеличились до 350 тонн (1,2 мон порций).

Роботы будут готовить блины (1200 блинов в час), заниматься панировкой изделий, варить пасты. Также на производстве появятся электросковороды. Для установки автоматических линий завод увеличит площадь до 4,5 тысяч квадратных метров.

Пасха – это главный христианский праздник, в этот день вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа. В 2023 году православная Пасха отмечается 16 апреля. Повар поделился с Piter.TV рецептом творожного пасхального кулича.

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