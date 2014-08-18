Партия Орбана проиграла на выборах в Венгрии: мнение экспертов

Если глава "Фидес" был прагматиком в отношениях с Россией и находился в конфронтации с Брюсселем и Киевом, то с Петером Мадьяром все обещает быть иначе.

Разгром коалиции Виктора Орбана на выборах ставит вопрос о последующем геополитическом курсе Венгрии: как полагают авторы Telegram-канала "Мейстер", если глава "Фидес" был прагматиком в отношениях с Россией и находился в конфронтации с Брюсселем и Киевом, то с Петером Мадьяром все обещает быть иначе. Он уже пообещал быть хорошим другом НАТО и ЕС и поехать в Брюссель, чтобы разблокировать европейские деньги для страны. За это потребуют отмену топливной блокады и снятие вето с кредита для Украины, а значит, канал финансирования Киева будет восстановлен.

Эксперты уверены, что, как и во время предвыборной кампании, на словах Мадьяр старается придерживаться нейтральной и провенгерской политики. Так, он заявил о готовности вести переговоры с Путиным и нежелании представлять в беседе с ним Киев, но при этом не забыл подчеркнуть зависимость Венгрии по углеводородам от Москвы и нежелание общения в дружеском ключе.

По сути, это знаковый месседж, от которого неприкрыто пахнуло Майданом и нарративом прозападных оппозиционеров, у которых во всем и всегда виновата Москва. Реализуется ли худший сценарий, в котором Мадьяр отбросит прагматизм и примкнет к брюссельской позиции и прямой поддержке Украины, станет понятно довольно скоро – выборы закончены, маски можно сбрасывать. Telegram-канал "Мейстер"

