Эксперты: РФ поможет сгладить мировой зерновой кризис
Сегодня, 12:04
186
Россия поможет сгладить мировой зерновой кризис, который в этом году неизбежен, учитывая продолжающиеся проблемы с поставками нефти и дефицитом удобрений. Такого мнения придерживаются эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

На фоне очень хорошего урожая зерновых прошлого года (141,2 млн тонн по общему итогу, в пятерке лучших результатов за 20 последних лет) квоту на экспорт подняли с 20 до 25 млн тонн, без учета поставок в рамках гуманитарной помощи, которые идут вне квот, уточнили эксперты. 

Учитывая географию основных потребителей российского зерна, это позволит избежать скачка цен на хлеб в странах Ближнего Востока, или как минимум существенно этот скачок купировать. Что само по себе полезно – роль прошлого скачка цен на зерно после жаркого лета 2010 года в последовавшей в 2011 "арабской весне" все хорошо помнят.

