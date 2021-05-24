Эксперты: РФ поможет сгладить мировой зерновой кризис

Россия поможет сгладить мировой зерновой кризис, который в этом году неизбежен, учитывая продолжающиеся проблемы с поставками нефти и дефицитом удобрений. Такого мнения придерживаются эксперты Telegram-канала "Мейстер".

На фоне очень хорошего урожая зерновых прошлого года (141,2 млн тонн по общему итогу, в пятерке лучших результатов за 20 последних лет) квоту на экспорт подняли с 20 до 25 млн тонн, без учета поставок в рамках гуманитарной помощи, которые идут вне квот, уточнили эксперты.

Учитывая географию основных потребителей российского зерна, это позволит избежать скачка цен на хлеб в странах Ближнего Востока, или как минимум существенно этот скачок купировать. Что само по себе полезно – роль прошлого скачка цен на зерно после жаркого лета 2010 года в последовавшей в 2011 "арабской весне" все хорошо помнят. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали перемирие США и Ирана.

