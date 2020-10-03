Расследовано дело мошенниц "Ордена пути", обобравших граждан на 16 млн рублей

Женщины обманули около десятка людей.

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух мошенниц. Как напомнили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, обе аферистки состояли в небезызвестной секте "Орден пути".

Организация эзотерического толка, созданная Гайвой Тихомировой, просуществовала с 2010 года. В течение шести первых лет Тихомирова и ее подельница Татьяна Баранова обманули около десятка граждан, "заработав" свыше 16,8 миллионов рублей. Тихомирова умело втиралась в доверие к клиентам и убеждала их в необходимости приобретения различных магических услуг, которые якобы обеспечивали защиту здоровья, жизни и семьи от негатива. Баранова в то же время, предположительно, промышляла установкой неких защитных куполов. Стоимость одного обряда могла доходить до 300 тысяч евро, все деньги, естественно, мошенницы использовали по своему усмотрению.

Полиция наложила арест на две квартиры лидера секты, уголовное дело направлено в прокуратуру Московского района Петербурга. Обе женщины также арестованы и остаются под стражей.

Ранее мы рассказывали, что против гендиректора строительной компании в Петербурге возбудили 24 уголовных дела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД