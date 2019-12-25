Установщицу защитных "куполов" из секты "Орден пути" арестовали

Женщина развела двоих клиентов на крупные суммы.

Московский районный суд Петербурга арестовал Татьяну Баранову, участницу религиозной секты "Орден пути". Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, женщина, как и ее лидер Гайва Тихомирова, обвиняется в мошенничестве.

Как выяснилось, обе сектантки убедили одну из клиенток в необходимости обряда по установке некоего защитного купола. За свою услугу женщины взяли 20 тысяч рублей, а навязывание обряда приправили угрозами жизни для клиентки. Для еще одного посетителя, мужчины, тот же самый обряд обошелся уже в 34 тысячи евро.

Барановой предъявили обвинение, женщина возражала против ареста и утверждала, что не принимала участие в установке куполов. В СИЗО "колдунья" пробудет до 24 сентября.

Ранее в Петербурге нашли еще одну обманутую жертву секты "Орден пути".

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