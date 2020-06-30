В Петербурге нашли еще одну обманутую жертву секты "Орден пути"

За 10 лет наивный мужчина спустил на "магические" услуги около миллиона рублей.

В деле секты "Орден пути", глава которой подозревается в серии мошенничеств, появился очередной преступный эпизод. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, нашлась еще одна жертва "колдуньи".

По информации полицейских, с 2007 по 2017 год лидер секты Гайва Тихомирова вводила в заблуждение 54-летнего мужчину. Злоумышленница убеждала его в необходимости различных магических услуг на платной основе и обещала якобы защиту жизни, здоровья и семьи клиента. На деле все оказанные услуги оказались пустышкой, их результаты никак не соответствовали реальности. За 10 лет мошенница обобрала клиента на миллион рублей. Возбуждено очередное уголовное дело, Тихомирова остается под стражей, работа по поиску всех жертв "колдуньи" продолжается.

Ранее сообщалось о шести обманутых клиентах "Ордена пути". Секта похитила у своих посетителей сотни тысяч евро под предлогом проведения чудодейственных тренингов, процедур и продажи различных амулетов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу