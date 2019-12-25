В Петербурге нашли шестую жертву секты "Орден пути", отдавшую 1,5 млн рублей

Ранее было известно только о женщинах, сейчас пострадавшим оказался мужчина.

В Петербурге нашли еще одну, шестую по счету, жертву секты "Орден пути". Примечательно, что ранее было известно только о женщинах. Теперь в числе пострадавших оказался мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Установлено, что руководитель секты убедила 48-летнего петербуржца в необходимости оказания различных магических услуг на платной основе. Потерпевшему пообещали предоставить ложные гарантии защиты жизни, здоровья и семьи от любых рисков и негативного воздействия на неограниченный срок. Таким образом, в период с 2007 по 2017 гг. мужчина заплатил мошеннице около 1,5 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Деятельность эзотерической организации была пресечена еще в феврале. 52-летнюю главу организации Гайву Тихомирову задержали и заключили под стражу. Жертвами стали граждане, обратившиеся в организацию за психологической помощью. Мошенница проводила платные семинары, оказывающие разрушающее воздействие на психическое здоровье людей.

Ранее мы писали, что ведунья отмыла от негатива 200 тысяч рублей, пачку долларов и марки петербурженки.

Фото: ВКонтакте / Гайва Тихомирова