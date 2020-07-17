В деле секты "Орден Пути" выявили еще два эпизода мошенничества

Обманутые женщина и мужчина обогатили лидера секты-аферистку на 6,2 млн рублей.

В деле секты "Орден Пути" появилось два новых эпизода мошенничества. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, ранее полиция установила семь жертв лидера организации Гайвы Тихомировой. Деятельность секты правоохранители пресекли минувшей зимой.

Выяснилось, что очередными обманутыми клиентами стали 50-летний мужчина и 33-летняя женщина. В течение 10 лет пострадавшие, как и другие жертвы, отдавали миллионы рублей на спорные магические услуги и психологические тренинги, всецело доверившись Тихомировой. Лидер секты обещала клиентам защиту жизни и семьи от злых сил и рисков, хотя никаких положительных результатов, естественно, не наступило. Все магические услуги не имели под собой реальной основы. За счет мужчины и женщины аферистка обогатилась на 6,2 миллиона рублей в общей сложности.

Возбуждено два новых уголовных дела о мошенничестве, Тихомирова остается под стражей.

Ранее мы рассказывали, что гендиректор "Пулковского Меридиана" получил условный срок за многомиллионные хищения.

Видео: пресс-служба ГУ МВД