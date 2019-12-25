Гендиректор "Пулковского Меридиана" получил условный срок за многомиллионные хищения

Мужчина провернул махинацию с договорами и оплатой.

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил гендиректор ООО "ИСК "Пулковский Меридиан" Кирилла Солина к трем годам лишения свободы условно. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину признали виновным в растрате.

Установлено, что с 2011 по 2018 год Солин разработал план хищения вверенных ему денежных средств с расчетного счета компании. Оплатить похищенными деньгами гендиректор собирался кабель, приобретаемый для нужд ООО "Полар Девелопментс", где мужчина был единственным главой и участником. Не получая разрешения от участников компании, Солин купил электрический кабель, который "Пулковскому Меридиану" был совершенно не нужен, и перечислил со счета "Меридиана" в оплату 40 млн рублей на расчетный счет ООО "Битум". Отмечается, что кабель впоследствии был использован при работах на территории ОАО "Завод Электропульт", на которые был заключен договор "Меридиана" и еще одной компании. После прокладки кабеля компания перечислила в оплату договора свыше 203 млн рублей на счет личной организации Солина, и мужчина решил не возвращать часть денег на счет "Меридиана". Таким образом, Солин похитил 40 млн рублей.

В суде Солин полностью признал вину.

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Фото: Piter.TV