Петербуржец предстанет перед судом за убийство по неосторожности в центре соц. адаптации

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется в причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемый 16 января текущего года, находясь в центре социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на улице Будапештской ударил ножом в правую голень своего соседа. От повреждений потерпевший скончался в больнице.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд.
Ранее в Нижегородской области сын зарезал родную мать.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все