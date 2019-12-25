Петербуржец предстанет перед судом за убийство по неосторожности в центре соц. адаптации

Инцидент произошел в январе этого года.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется в причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый 16 января текущего года, находясь в центре социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на улице Будапештской ударил ножом в правую голень своего соседа. От повреждений потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд.

Ранее в Нижегородской области сын зарезал родную мать.

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