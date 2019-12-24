В Нижегородской области сын зарезал родную мать

Мужчина сознался в убийстве.

В Нижегородской области мужчина убил мать в ходе пьяной ссоры.

Следственные органы СКР по Нижегородской области сообщают о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство" в отношении 40-летнего жителя г. Кулебаки Нижегородской области. По версии следствия, утром 14 июля мужчина, будучи в пьяном состоянии, повздорил со своей 59-летней матерью. В ходе перепалки сын взял в руки нож и нанес им удар женщине. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

Мужчина был задержан на месте преступления, свою вину он не отрицает. Уточняется, что мужчина злоупотреблял алкоголем, а в пьяном состоянии вел себя агрессивно и часто избивал женщину.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области