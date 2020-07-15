Из водоема в Нижнем Новгороде выловили труп девушки со связанными конечностями и пакетом на голове

По факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В Нижнем Новгороде в водоеме нашли тело женщины со связанными руками и ногами.

Региональные следственные органы СКР по Нижегородской области сообщают о возбуждении уголовного дела по статье "убийство". 14 июля из водоема на Малышевских гривах в Автозаводском районе г. Н.Новгорода было извлечено тело женщины. При первичном осмотре установлено, что руки и ноги женщины связаны, а на голове полиэтиленовый пакет.

Следователи устанавливают личность убитой, а также ищут убийцу.

В настоящее время следователи СК назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причин смерти женщины. Кроме того, устанавливается личность погибшей, ее возраст, а также все обстоятельства произошедшего. СУ СК РФ по Нижегородской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее:Через 3 дня поисков в Воронежской области нашли тело пропавшего мужчины

Видео:СУ СК РФ по Нижегородской области

Фото:Регион-52 / Vk.com,СУ СК РФ по Нижегородской области