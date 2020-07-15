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Из водоема в Нижнем Новгороде выловили труп девушки со связанными конечностями и пакетом на голове

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По факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В Нижнем Новгороде в водоеме нашли тело женщины со связанными руками и ногами.

Региональные следственные органы СКР по Нижегородской области сообщают о возбуждении уголовного дела по статье "убийство". 14 июля из водоема на Малышевских гривах в Автозаводском районе г. Н.Новгорода было извлечено тело женщины. При первичном осмотре установлено, что руки и ноги женщины связаны, а на голове полиэтиленовый пакет. 

Следователи устанавливают личность убитой, а также ищут убийцу. 

В настоящее время следователи СК назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причин смерти женщины. Кроме того, устанавливается личность погибшей, ее возраст, а также все обстоятельства произошедшего.

СУ СК РФ по Нижегородской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео:СУ СК РФ по Нижегородской области

Фото:Регион-52 / Vk.com,СУ СК РФ по Нижегородской области

Теги: нижегородские новости, новости нижнего, уьийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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