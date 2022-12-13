В мае авиакомпания Smartavia запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Петербург

Время пассажиров в пути составит около 2-х часов.

С 1 мая авиакомпания Smartavia запустит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Стригино.

Самолёты между городами будут курсировать во все дни, кроме субботы. Отправление самолётов Airbus A320 neo и Boeing 737из Нижнего Новгорода будет проходить в 11:30, 11:45 или 11:55. Время пассажиров в пути составит около 2-х часов.

Билет на ближайший рейс Нижний Новгород-Петербург можно будет приобрести за цену от 5,7 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что авиамаршрут из Москвы в Петербург стал самым популярным у россиян.

Фото: Piter.TV

