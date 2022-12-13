Авиамаршрут из Москвы в Петербург стал самым популярным у россиян

Многие туристы в своём путешествии совмещают посещение двух столиц.

Маршрут Москва – Санкт‑Петербург оказался наиболее популярным направлением среди российских туристов. Как пишет Spb.aif.ru со ссылкой на комитет по развитию туризма Северной столицы и аналитиков популярного сервиса путешествий, на рейсы между двумя столицами выбирается каждый десятый билет в стране.

Специалисты изучили развитие рынка путешествий за 2022 год на примере пассажиров "Аэрофлота". Как выяснилось, треть приезжающих в Петербург туристов прилетают именно Москвы и Московской области. Жители столицы совершают деловые поездки, в то время как путешественники из Подмосковья желают осмотреть достопримечательности. В среднем граждане приезжают из двух регионов дважды в год и проводят в Петербурге 2-3 дня. Также маршрут востребован среди туристов из других российских регионов. В частности, это актуально в рамках проекта "Два города – миллион впечатлений", который объединяет 2 города в единый туристический продукт.

Наши города, несмотря на свои различия, а может, даже благодаря им, прекрасно дополняют друг друга: в них большое количество музеев, креативных общественных пространств, своеобразная гастрономия, богатая событийная повестка. Все для того, чтобы получить самые яркие впечатления и зарядиться энергией двух столиц. Сергей Корнеев , председатель городского комитета по развитию туризма

Ранее мы сообщили о том, что аэропорт Сочи начал принимать самолеты из Петербурга.

Фото: Piter.TV